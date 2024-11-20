В Городском округе Пушкинский для педагогов и воспитателей провели ярмарку

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Мероприятие состоялось 18 ноября. Его гостями стали руководители городского методического сопровождения и школьных методических объединений учителей начальных классов. Для специалистов подготовили различные тематические мероприятия.

Педагоги активно принимали участие в разноформатных мастер-классах, в рамках которых они занимались «нескучной логопедией», осваивали на практике нетрадиционные методы развития мелкой моторики, выполняли дидактические игры с квазиомонимами. Учителя-логопеды делились собственными наработками: приемами для обучения чтению, настольными играми, игровыми технологиями, упражнениями для развития речевого дыхания и фонематического слуха, книжками- малышками.

Встреча учителей начальных классов и педагогов детских садов особенно значима для обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием. Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на взаимное сотрудничество.

В завершении ярмарки состоялось заседание ЦМС учителей начальных классов. Специалисты обсудили дальнейший план работы и оценили итоги олимпиады.