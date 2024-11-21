В Городском округе Пушкинский состоялось заседание ЦМС сотрудников школьных библиотек

В Городском округе Пушкинский проходит методическая неделя, в рамках которой в МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №9» состоялось заседание ЦМС сотрудников школьных библиотек.

Участники мероприятия выступили с докладами на тему: «Формирование информационной культуры учащихся, включающей культуру чтения, поиска и переработки информации». Работы представили библиотекари МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №11» Шуртакова А.Б. и Леоненко Е.В., библиотекарь МБОУ г. Красноармейск «Центр образования №1» Гамова Н.В. Специалисты поделились своими разработками о роли библиотечных уроков, которые оказывают положительное воздействие на формирование читательской грамотности среди молодого поколения.

Руководитель ЦМС Буянова И.Б. рассказала коллегам о проделанной работе с электронной библиотекой ФГИС Моя школа.

Подобные мероприятия помогают повысить активность читателей муниципалитета.