В Госдуме назвали категории россиян, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Членам летного экипажа самолета гражданской авиации и работникам угольной промышленности в 2026 году четыре раза пересчитают надбавку к пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

Парламентарий сообщил, что четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — будет проводиться перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии для работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданских самолетов.

Говырин подчеркнул, что надбавка предусмотрена для работников, выполняющих труд в условиях, которые можно охарактеризовать как вредные, опасные, напряженные и тяжелые.

Он отметил, что размер доплаты определяется индивидуально для каждого человека и зависит от его среднемесячного заработка и трудового стажа, дающего право на получение доплаты.

Ранее сообщалось о том, что россиянам проиндексируют страховые пенсии с 1 января на 7,6%.