Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с «Газетой.ру» заявил, что Киев маневрирует, но на самом деле не собирается идти на переговры с Москвой.

Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако для их проведения Украина должна следовать ряду условий, которые Киев пока соблюдать не готов. Недавнее заявление главы МИД страны-соседки расходится с реальностью. По словам депутата Затулина, Вашингтон и Киев пока не оставили планов по нанесению ущерба России.

«Пока до осознания и признания реальности еще очень далеко, как в Киеве, так и на Западе. Там еще не потеряли надежду на возможности нанести ущерб России. Однако нам хватит терпения дождаться победы», — заключил Затулин.

Украина и коллективный Запад не смогли изолировать Россию, а поражения на фронте для ВСУ становятся очевидными. При этом сами украинцы устали от конфликта, по этой причине охотно верят в версию с переговорами.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу. Китайское ведомство сообщило, что Киев готовится к переговорам. Однако Кулеба подчеркнул, что обсуждение состоится только на определенном этапе и при ряде условий. Их, по словам министра, Москва не соблюдает.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об «окне возможностей» для переговоров с Россией