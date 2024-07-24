Украинский экономист Алексей Кущ считает, что у Киева появилось «историческое окно возможностей» для начала мирных переговоров с Россией. Для этого процесса

По словам Куща, переговоры с Россией можно провести при участии Китая и Индии. Ситуация с решением конфликта обостряет помощь США, ЕС и Великобритании. Положительные перемены могут произойти, если в ситуацию вмешаются ключевые страны Глобального Юга.

Экономист отметил, что за стол переговоров должны сесть представители Украины и России, а также представители Запада и Юга. Например, со стороны Киева может выступить глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Естественно, придется предварительно согласовать этот план и с Россией. Это, кстати, может сделать Китай или Индия», — написал в соцсетях Кущ.

Отметим, что Украина продолжает продвигать свои неприемлемые доя РФ условия. Москва не отказывается от переговоров, но хочет, чтобы условия устраивали все стороны.

Ранее сообщалось, что Кремль ожидает разъяснений по заявлениям Кулебы о готовности к переговорам.