В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

Информация о готовящейся блокировке Zoom в России не соответствует действительности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Он подчеркнул, что никаких предпосылок для принятия таких мер в настоящее время не существует.

«Нет такой информации. И такого не обсуждали. Вообще все ограничения проходят без обсуждения. Предпосылок каких-то нет», — сказал Ющенко.

Ранее в СМИ распространились слухи о возможном ограничении доступа к популярному видеосервису, а также к ряду других сервисов, включая Google Meet и FaceTime. Эксперты отметили, что такая тенденция является логичной из-за развития отечественных аналогов.

