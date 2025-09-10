Губернатор Самарской области полностью отказался от Telegram в пользу MAX

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев полностью перешел на работу в отечественный мессенджер Мах, удалив свой канал в Telegram.

В ночь на 10 сентября он опубликовал прощальное сообщение для подписчиков в телеграм-канале, объявив о полном переходе на российскую платформу.

Федорищев создал канал в Мах еще 21 августа, а первое приветственное сообщение опубликовал 22 августа. В своих публикациях в новом мессенджере губернатор рассказал о посещении музея спорта в Москве и поблагодарил министра Михаила Дегтярева за организованную экскурсию.

Мах представляет собой российскую цифровую платформу пользовательских сервисов, которая включает не только мессенджер с аудио- и видеозвонками, чатами и голосовыми сообщениями, но и уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов. Платформа позволяет отправлять большие файлы и осуществлять денежные переводы.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX появился официальный канал президента РФ Владимира Путина.