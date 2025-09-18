В Госдуме призвали к отключению интернета для здоровья россиян

Депутат Государственной Думы Николай Арефьев выдвинул инициативу временного отключения интернета для россиян, предлагая прекратить его использование как минимум на выходные или на срок до недели, чтобы дать людям возможность отдохнуть. Об этом сообщил портал «Абзац».

По мнению парламентария, около 70% времени, проведенного пользователями в интернете, приносит вред здоровью. Он отметил, что многие люди тратят слишком много времени в сети, что негативно сказывается на их зрении, нервной системе и может вызывать зависимость, в том числе игроманию.

«Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома. (…) Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — предложил Арефьев.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили увеличить отпуск до 35 дней.