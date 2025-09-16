Депутаты предложили увеличить отпуск до 35 дней

В России разрабатывают законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней. Об этом ТАСС заявил депутат Государственной думы РФ Николай Новичков.

По его словам, такая мера необходима россиянам для того, чтобы значительно снизить стрессовую нагрузку на работников.

Новичков отметил, что действующая норма в 28 дней, установленная Трудовым кодексом (ТК) РФ, устарела и не позволяет полноценно восстановить трудоспособность.

«Посмотрим, как будут реагировать наши коллеги депутаты. Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена. Будем над этим работать», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что увеличение продолжительности отдыха необходимо всем категориям работников — молодежи, специалистам среднего возраста и предпенсионерам. Это особенно актуально в условиях интенсивного ритма жизни и повышенных психологических нагрузок.

В настоящее время ТК РФ гарантирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников (например, занятых на вредных производствах или в образовательной сфере) предусмотрен отпуск свыше 28 дней.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила увеличить пенсионные баллы для обладателей длительного трудового стажа.