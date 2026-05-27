В Госдуме предложили повысить минимальные зарплаты медиков

Депутаты одной из фракций предложили установить единый федеральный стандарт оплаты труда медицинских работников. Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» планируется внести на рассмотрение Государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости .

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и депутат Федот Тумусов.

Согласно законопроекту, зарплата медицинского работника за полностью отработанный месяц не должна быть ниже 150 процентов средней заработной платы по соответствующему региону. При этом речь идет именно о минимальной гарантированной планке, которая не отменяет дополнительные выплаты и надбавки.

Миронов отметил, что действующее федеральное законодательство пока не содержит прямой нормы, закрепляющей минимальный уровень оплаты труда медиков в зависимости от средней зарплаты в субъекте страны.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, а также повысить доступность и качество медицинской помощи в России.

