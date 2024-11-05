В Госдуму внесут законопроект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения.

«Законопроектом предлагается внести изменение… (Согласно этому изменению — ред.) при фиксации (нарушения ПДД — прим. ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно пояснительной записке, превышение скорости — одно из самых опасных и распространённых нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.