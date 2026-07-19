В Химках запустят дополнительный автобус на маршруте № 22

С 20 июля в городском округе Химки на линию выйдет дополнительный автобус большого класса по маршруту № 22 «ст. Химки — мкр. Сходня». Новый транспорт оборудован системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также адаптирован для маломобильных пассажиров, сообщил депутат Александр Васильев.

Маршрут № 22, связывающий железнодорожную станцию Химки и микрорайон Сходня, получит усиление. Как отметил депутат Александр Васильев, решение принято по просьбам местных жителей, которые не раз жаловались на дефицит транспорта на этом направлении.

Новый автобус большого класса оснащен климатической установкой, камерами видеонаблюдения и системой пожаротушения. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем и механизм наклона кузова для удобной посадки и высадки. Оплатить проезд можно банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальной картой.