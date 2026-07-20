Грозовой удар по столице: Гидрометцентр экстренно ввел «желтый» уровень опасности

Синоптики Гидрометцентра предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о надвигающемся ухудшении погоды. Неблагоприятные метеоусловия с кратковременными дождями и шквалистым ветром сохранятся в регионе до вечера вторника. Об этом ТАСС заявили представитель Гидрометцентра России.

Штормовое предупреждение и параметры непогоды

В столичном регионе введен повышенный («желтый») уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, период предупреждения из-за грозового фронта и порывистого ветра продлится до 21:00 вторника, 21 июля. В отдельных районах Москвы и Московской области ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в грозы, а скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду.

Меры предосторожности для горожан

В связи с риском падения деревьев и повреждения слабо укрепленных конструкций спасательные службы и экстренные ведомства просят соблюдать повышенные меры безопасности:

Для пешеходов: обходить рекламные щиты, шаткие строения и высокие деревья, не отвлекаться на мобильные телефоны при переходе проезжей части и внимательно следить за детьми;

Для водителей: по возможности парковать автомобили в гаражах или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на скользких дорогах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций граждан призывают незамедлительно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.