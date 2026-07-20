Как перестать переживать из-за плохой прически и научиться принимать себя, объяснил психолог

Волосы часто влияют на настроение сильнее, чем кажется: пушатся, редеют, седеют, ложатся не так и запускают внутренний диалог с собой, пишет The Conversation. Исследовательница Элли Анастасиадес из Университета Англия Раскин изучила, что значит иметь здоровые отношения с собственными волосами.

По ее словам, речь идет не об идеальной прическе и не о ежедневном восхищении своими волосами. Люди с более спокойным отношением к ним не пытаются постоянно менять их внешний вид. Они изучают особенности своих волос, пробуют разные способы ухода и чаще спрашивают себя не «почему у меня не кудрявые или прямые волосы?», а «что нужно моим волосам сейчас, чтобы они оставались здоровыми?»

Такой сдвиг важен и с психологической точки зрения. Неудачная укладка перестает восприниматься как оценка личности, а седина, кудри или тонкие волосы больше не кажутся проблемой. Участники исследования рассказывали, что принятие естественной текстуры, длины или цвета помогало им чувствовать больше свободы, уверенности и внутреннего комфорта.

Анастасиадес советует наблюдать за своими волосами: учитывать их плотность, текстуру, особенности, понимать, что им подходит, а что нет. Можно советоваться с парикмахером, экспериментировать с длиной, укладкой и уходом.

Главная цель — не добиться безупречного образа, а перестать воспринимать волосы как источник постоянного недовольства. Иногда путь к хорошей прическе начинается с более спокойного и принимающего отношения к себе.