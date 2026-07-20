Бантик не держится? Портной показал маленький трюк для крепкого узла на шнурках

Многие завязывают шнурки одним и тем же способом с детства, но небольшая ошибка может делать узел слабее, пишет Daily Mail. Шотландский портной Джонатан Фарли показал простой прием, который помогает получить более аккуратный и надежный бантик без двойного узла.

Речь идет о классическом способе, при котором делают петлю, оборачивают вокруг нее второй шнурок и затягивают. Если после этого петли смотрят не поперек ботинка, а вверх-вниз — к носку и щиколотке, — скорее всего, получится так называемый «бабий узел». Он перекручен, хуже держится и быстрее развязывается при ходьбе.

Фарли советует на последнем этапе просто обернуть второй шнурок в противоположную сторону, а затем затянуть бантик как обычно. В результате петли должны лечь поперек обуви, слева направо. Такой вариант называют прямым, или рифовым, узлом.

Он надежнее, потому что две части узла симметрично тянут друг друга и лучше удерживаются за счет трения. При этом времени на завязывание нужно столько же, сколько и раньше.

По словам самого Фарли, половина людей и так всю жизнь завязывает шнурки правильно, а для остальных этот маленький разворот может стать настоящим открытием.