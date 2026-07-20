Заводы работают на пределе: ради чего на сибирских НПЗ экстренно отменили летние ремонты
ЦБ: ремонты на сибирских НПЗ перенесли на осень 2026 года ради летнего рынка
Решение отложить ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири принято для насыщения внутреннего рынка топливом в период летнего пикового спроса. В мае и июне региональные НПЗ уже продемонстрировали рост объемов переработки, пишет ТАСС.
Причины переноса ремонтов и загрузка мощностей
Банк России в июльском докладе о региональной экономике сообщил о сдвиге графиков планового обслуживания сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Ремонтные работы перенесены на осень 2026 года, чтобы гарантировать бесперебойные поставки бензина и дизеля в летний период.
По данным регулятора, крупные НПЗ, принадлежащие вертикально-интегрированным компаниям, в мае–июне работали с максимальной загрузкой. Положительную динамику показали и независимые НПЗ:
- Одно из предприятий нарастило загрузку почти в два раза за счет давальческого сырья;
- Другой завод готовится к запуску оборудования третьей очереди на фоне высокого коммерческого спроса;
- Томские производители зафиксировали рост потребления топлива в северных районах, а также со стороны химических и нефтегазовых предприятий.
Контекст и меры по стабилизации топливного рынка
Перенос ремонтов происходит на фоне совместных шагов правительства и регуляторов по насыщению рынка:
- Текущая ситуация: ранее правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также подготовило старт импортных поставок нефтепродуктов в июле;
- Приоритет поставок: крупные нефтяные компании направляют основные объемы топлива в регионы с высокой долей независимых АЗС;
- Оценка властей: президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством назвал возникшие на рынке сложности временными, подчеркнув высокий запас прочности отечественной энергетики.