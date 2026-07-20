Заводы работают на пределе: ради чего на сибирских НПЗ экстренно отменили летние ремонты

Решение отложить ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири принято для насыщения внутреннего рынка топливом в период летнего пикового спроса. В мае и июне региональные НПЗ уже продемонстрировали рост объемов переработки, пишет ТАСС.

Причины переноса ремонтов и загрузка мощностей

Банк России в июльском докладе о региональной экономике сообщил о сдвиге графиков планового обслуживания сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Ремонтные работы перенесены на осень 2026 года, чтобы гарантировать бесперебойные поставки бензина и дизеля в летний период.

По данным регулятора, крупные НПЗ, принадлежащие вертикально-интегрированным компаниям, в мае–июне работали с максимальной загрузкой. Положительную динамику показали и независимые НПЗ:

Одно из предприятий нарастило загрузку почти в два раза за счет давальческого сырья;

Другой завод готовится к запуску оборудования третьей очереди на фоне высокого коммерческого спроса;

Томские производители зафиксировали рост потребления топлива в северных районах, а также со стороны химических и нефтегазовых предприятий.

Контекст и меры по стабилизации топливного рынка

Перенос ремонтов происходит на фоне совместных шагов правительства и регуляторов по насыщению рынка: