«Маленькая Москва» во Флориде: почему Наташе Королевой придется платить за квартиру в США больше

Певица Наташа Королева, которая уже много лет владеет недвижимостью в Соединенных Штатах, столкнулась с неожиданным повышением налоговых выплат. Как сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash, налог на ее квартиру во Флориде вырос из-за пересмотра кадастровой стоимости жилья. Теперь ежегодный платеж для артистки составит не менее $3,4 тысячи.

Причина этого — увеличение налоговой базы на квартиру Королевой в округе Майами-Дейд. В 2026 году этот показатель поднялся с $216 до $230 тысяч. При местной ставке налога в 1,5-1,6 процента ежегодный платеж составит от $3440 до $3670.

Недвижимость певицы расположена в престижном районе Санни-Айлс-Бич, который нередко называют «маленькой Москвой» из-за большого количества русскоязычных жителей. Квартира находится на 14-м этаже, ее площадь превышает 150 квадратных метров, в ней две спальни и две ванные комнаты.

Пока что рост выплат сдерживают местные налоговые льготы. Программа Save Our Homes ограничивает повышение стоимости жилья, а Homestead Exemption снижает облагаемую налогом сумму. Однако, по данным источника, в следующем году Королева может лишиться этих послаблений. Если это произойдет, налоговая нагрузка на певицу станет еще выше.

Ранее сообщалось, что у певицы Анжелики Варум отобрали налоговую льготу на квартиру в Майами.