Глава Минздрава рассказал о пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 10 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«У нас пострадало 10 человек, в том числе один ребенок. Шесть человек госпитализированы, пациентам оказана необходимая медицинская помощь», - сказал он.

По его словам, шесть пострадавших госпитализировали в больницу в Домодедове. Четыре пациента проходят наблюдение и лечение амбулаторно. Одного из госпитализированных перевели в офтальмологический центр Москвы в связи с травмой глаз. Министр подчеркнул, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье.