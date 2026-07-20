Глава Минздрава рассказал о пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Министр Забелин: 10 человек пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье
Фото: [t.me/zabelinm]
В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 10 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«У нас пострадало 10 человек, в том числе один ребенок. Шесть человек госпитализированы, пациентам оказана необходимая медицинская помощь», - сказал он.
По его словам, шесть пострадавших госпитализировали в больницу в Домодедове. Четыре пациента проходят наблюдение и лечение амбулаторно. Одного из госпитализированных перевели в офтальмологический центр Москвы в связи с травмой глаз. Министр подчеркнул, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье.