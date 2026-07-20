Случайность или промысел: египетские монахи исполнили древний завет преподобного Сергия в Подмосковье

Покровский Хотьков женский монастырь в Подмосковье принял высокую делегацию представителей египетского монашества. Зарубежные гости прибыли в Московскую область в рамках масштабного паломничества по главным православным обителям России. Как информируется в соцсетях монастыря, визит ознаменовался удивительным совпадением: египетские монахи, сами того не ведая, в точности исполнили древний завет преподобного Сергия Радонежского, сообщил REGIONS.

Делегацию Коптской Церкви возглавил митрополит Иерусалимский и Ближневосточный Антоний. Поездка организована по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и нацелена на укрепление диалога между двумя Церквами. Зарубежных гостей сопровождала заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству игумения Иулиания.

В Хотькове делегацию радушно встретила настоятельница обители игумения Олимпиада вместе с сестрами. Гостей провели в Покровский собор, где они приложились к мощам преподобных Кирилла и Марии — родителей Сергия Радонежского. В знак почитания египетские монахи пропели святым славословие на своем родном языке.

Во время экскурсии произошел примечательный случай. Сестры монастыря рассказали паломникам о древней заповеди преподобного Сергия: прежде чем направляться к нему в Троице-Сергиеву лавру, следует посетить Хотьково и почтить память его родителей. Гости с удивлением и радостью признались через переводчика, что не знали об этом правиле. Однако их следующий пункт маршрута как раз значился в лавре — так они интуитивно, но в точности выполнили завет святого.

После посещения Никольского собора паломники и принимающая сторона разделили общую трапезу. Митрополит Антоний подробно рассказал подмосковным монахиням о жизни христиан на Святой Земле, служении Коптской Церкви и строгих традициях египетских монастырей.

Визит завершился взаимным обменом подарками и теплыми пожеланиями. Владыка преподнес сестрам и прихожанам четки, а игумении Олимпиаде вручил иерусалимский крест с изображением Распятия Господня. В ответ настоятельница пожелала мира между Церквами и призвала к совместной молитве о спокойствии во всем мире.

Официальное пребывание египетской делегации в России продлится до 21 июля.

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