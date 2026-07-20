Сигнал за 15 минут: как Госдума навсегда перекроет дорогу кредитным мошенникам
Володин: банки обяжут сообщать о новых кредитах в течение 15 минут в Госуслугах
Депутаты планируют принять закон, обязывающий банки и МФО сообщать заемщикам о подписании кредитных договоров в течение 15 минут. Мера направлена на защиту россиян от мошенников и несанкционированного оформления займов, пишет РИА Новости.
Суть новых правил и сроки информирования
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть законопроект, усиливающий защиту граждан от финансовых аферистов. Документ предлагает возложить на банки и микрофинансовые организации (МФО) обязанность оперативно уведомлять клиентов о подписании любого договора займа от их имени.
Оповещение должно приходить незамедлительно — в течение 15 минут после оформления сделки. Сообщение будет направляться через «Госуслуги» или по указанным контактным данным заемщика.
Какая информация войдет в уведомление
Согласно проекту, в сообщении должны быть четко прописаны:
- Индивидуальные условия договора и сумма займа;
- Процентная ставка и полный срок возврата средств;
- Право на отказ: инструкция о возможности аннулировать получение кредита (если сумма превышает 50 000 рублей).
Статистика и цели законопроекта
По данным Центрального банка, в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках страны составил ₽12,8 млрд, а в 2025 году этот показатель удалось сократить на 40%. Тем не менее, риски оформления займов по украденным персональным данным остаются высокими, поэтому оперативное информирование поможет гражданам своевременно заблокировать незаконные операции.