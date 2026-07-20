Сигнал за 15 минут: как Госдума навсегда перекроет дорогу кредитным мошенникам

Депутаты планируют принять закон, обязывающий банки и МФО сообщать заемщикам о подписании кредитных договоров в течение 15 минут. Мера направлена на защиту россиян от мошенников и несанкционированного оформления займов, пишет РИА Новости.

Суть новых правил и сроки информирования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть законопроект, усиливающий защиту граждан от финансовых аферистов. Документ предлагает возложить на банки и микрофинансовые организации (МФО) обязанность оперативно уведомлять клиентов о подписании любого договора займа от их имени.

Оповещение должно приходить незамедлительно — в течение 15 минут после оформления сделки. Сообщение будет направляться через «Госуслуги» или по указанным контактным данным заемщика.

Какая информация войдет в уведомление

Согласно проекту, в сообщении должны быть четко прописаны:

Индивидуальные условия договора и сумма займа;

Процентная ставка и полный срок возврата средств;

Право на отказ: инструкция о возможности аннулировать получение кредита (если сумма превышает 50 000 рублей).

Статистика и цели законопроекта

По данным Центрального банка, в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках страны составил ₽12,8 млрд, а в 2025 году этот показатель удалось сократить на 40%. Тем не менее, риски оформления займов по украденным персональным данным остаются высокими, поэтому оперативное информирование поможет гражданам своевременно заблокировать незаконные операции.