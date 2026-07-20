Забудьте про Сочи: два южных региона России, где отдых в разы дешевле и интереснее

Пока большинство россиян выбирают пляжи Черного моря, Калмыкия и Адыгея остаются в тени соседних курортов. Эксперт туристической отрасли Анна Гончарова рассказала о колоссальном потенциале этих регионов и проблемах, которые мешают им стать массовыми направлениями, сообщает ЮФ.

Калмыкия: степной колорит, буддизм и Парад тюльпанов

По мнению турэксперта Анны Гончаровой, Республика Калмыкия обладает уникальным потенциалом для развития этнографического и экологического туризма. Главным событийным визитом региона остается апрельский «Парад тюльпанов», когда степь покрывается ковром из редких дикорастущих цветов. Среди других магнитов для путешественников:

Природные объекты: биосферное озеро Маныч-Гудило с островами, где живут дикие лошади и розовые пеликаны;

Этно-программы: катание на верблюдах и лошадях, знакомство с культурой кочевников, традиционной кухней и горловым пением;

Религия: буддийские храмы (хурулы), уникальные для европейской части страны.

Несмотря на рост интереса к региону (сервис «Яндекс.Путешествия» фиксирует увеличение спроса на 300%), эксперты считают, что Калмыкии катастрофически не хватает широкого информационного продвижения.

Адыгея: уникальная природа, бюджентый отдых и транспортный вопрос

Главное преимущество Адыгеи — ее уникальные природные ресурсы и гастрономия (знаменитый адыгейский сыр). Плато Лаго-Наки включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а туристы едут сюда ради рафтинга, каньонов, водопадов, древних дольменов и зубрового питомника в Гузерипле. При этом отдых здесь обходится значительно дешевле, чем на курортах Сочи.

Однако регион проигрывает соседнему Краснодарскому краю из-за инфраструктурных проблем:

Дорожная сеть: до многих объектов пока сложно добраться, хотя власти уже ведут строительство ключевых трасс (включая дорогу Гузерипль — плато Лагонаки);

Транспорт: наблюдаются перебои с регулярными рейсами общественного транспорта в хуторах и туристических поселках.

По оценке специалистов, Адыгея и Калмыкия остаются «скрытыми жемчужинами» внутреннего туризма, которые при должном развитии инфраструктуры и PR-поддержке способны составить конкуренцию традиционным курортным направлениям.