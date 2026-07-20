Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами «Кубка памяти Николая Каганского»

Подмосковные спортсмены оказались победителями и призерами «Кубка памяти Николая Каганского» федераций WPFP и WRPF, который прошел в Москве в рамках «Прайд Спорт Феста». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Так, Дмитрий Жемаркин выступил в весовой категории 140 кг, занял первое место в строгом подъеме на бицепс и установил рекорд мира. Андрей Сапожонков в весе 90 кг стал лучшим в жиме лежа и установил рекорд Азии. Спортсменка Анна Ших установила четыре рекорда России в весовой категории до 52 кг – в жиме лежа, приседании, становой тяге и сумме классического троеборья, Анатолий Сербин в весе 125 кг занял третье место в жиме лежа.

Участники кубка боролись за рекордный призовой фонд 25 млн рублей, в общей сложности атлеты установили 106 рекордов России и 92 рекорда мира.

В рамках мероприятия также прошли квест, вечер единоборств, десятки силовых шоу, баттлов между звездами спорта, челленджей, мастер-классов и автограф-сессий.

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