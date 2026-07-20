Роботы и LED-лампы вместо солнца: как под Электросталью построят теплицы на ₽11 млрд

В подмосковной Электростали готовятся к масштабной модернизации агропромышленного хозяйства. Власти и инвесторы объявили о планах по строительству второй очереди тепличного комплекса «Иванисово». Общий объем капиталовложений в проект оценивается примерно в ₽11 млрд, а его запуск запланирован на 2029 год, сообщил REGIONS.

По информации издания, на сегодняшний день предприятие занимает 33 гектара и ежегодно поставляет на рынок около 16 тыс. тонн различных овощных культур. После ввода дополнительных мощностей общая площадь теплиц возрастет на 13 гектаров, а совокупный урожай достигнет 25,5 тыс. тонн в год. Таким образом, прибавка составит почти 10 тыс. тонн.

Основной акцент в новой очереди сделают на томаты — их планируют выпускать в объеме 7 500 тонн ежегодно. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности значительной части регионального рынка. Кроме того, впервые на предприятии запустят автоматизированную линию по выращиванию салатных культур. Проектная мощность этой роботизированной системы — до 2 000 тонн в год.

Увеличение продуктивности станет возможным благодаря внедрению передовых технологий. Новые теплицы оборудуют системами LED-подсветки, которые ускорят вегетацию растений, а также автоматическими модулями контроля климата и капельным орошением. За состоянием посевов в онлайн-режиме будут следить цифровые платформы с функциями видеоаналитики.

Реализация проекта соответствует общей стратегии развития защищенного грунта в Московской области. По итогам прошлого года регион вышел на первое место в России с показателем 132 тыс. тонн тепличных овощей. В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Воробьев упоминал электростальский проект как одну из визитных карточек агропрома Подмосковья.

Инвестором выступает компания «Центральный маркет». Специалисты заняты предпроектными изысканиями и проработкой технологической начинки будущего комплекса. Строительные работы начнутся через три-четыре года. Завершение второй очереди создаст в городском округе 250 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что почти ₽1 млрд вложили резиденты подмосковной ОЭЗ «Исток» за три месяца.