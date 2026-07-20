Без пересадок и серпантина: как омичи смогут долететь до моря всего за 4 часа

Омский аэропорт готовится принять первый прямой рейс из столицы Абхазии. Беспересадочный маршрут сократит время в пути до четырех часов, а Омск станет самой восточной точкой в обновления, пишет omskinform.

Расписание и логистика нового рейса

С четверга, 23 июля, между Омском и Сухумом открывается прямое регулярное авиасообщение. По данным пресс-службы Омского аэропорта, время перелета до Черноморского побережья составит всего 4 часа. Полеты будут выполняться по следующему графику:

Из Сухума: вылет по средам в 20:40 (по местному времени), прибытие в Омск — в четверг в 03:35;

Из Омска: вылет по четвергам в 04:45.

Открытие данного направления делает Омск крайним восточным пунктом в текущей маршрутной сети сухумской воздушной гавани.

Исторический контекст и реконструкция аэропорта

Прямое авиасообщение стало возможным благодаря масштабному проекту по восстановлению Международного аэропорта Сухум имени В. Г. Ардзинба. Гражданская инфраструктура объекта не функционировала более 30 лет — в этот период аэродром использовался исключительно для нужд авиации Министерства обороны Республики Абхазия. Решение о реконструкции и возвращении объекта в гражданский сектор было принято в рамках соглашения между Россией и Абхазией на ПМЭФ-2023, а официальное открытие обновленного аэропорта состоялось 1 мая 2025 года.