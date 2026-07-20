Бузова раскрыла, за кого болела в финале ЧМ-2026

Певица и телеведущая Ольга Бузова не пропустила главный футбольный матч года, даже находясь на гастролях, пишет Super. В день финала чемпионата мира по футболу‑2026 артистка участвовала в закрытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Но плотный график не помешал ей следить за игрой между сборными Испании и Аргентины.

В своем блоге Бузова опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с певцом Алексеем Воробьевым. В перерывах между выходами на сцену коллеги смотрели трансляцию на телефоне, переживая за разные команды. Воробьев поддерживал испанцев, а сама Бузова скандировала «Месси», болея за аргентинскую сборную.

Несмотря на ее эмоциональную поддержку, удача была на стороне Испании. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев — единственный гол на 106‑й минуте забил Ферран Торрес.

В своем телеграм-канале певица призналась, что очень расстроена тем, что последний чемпионат мира для Лионеля Месси не принес ему победы. Но при этом она искренне порадовалась за испанскую команду, для которой этот трофей стал вторым в истории — после победы в 2010 году. Бузова отметила, что матч был напряженным и зрелищным, а эмоции от него останутся с ней надолго.

Ранее сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева расстроилась из-за непопадания Мбаппе в финал ЧМ.