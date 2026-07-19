В храме Подольска отметили престольный праздник: богослужение с участием владыки Аксия

В Подольске архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию, приуроченную к престольному празднику храма в честь Царственных страстотерпцев. За богослужением молились заместитель главы округа Анжела Студеникина, ктитор Владимир Мелихов и множество прихожан. Владыка также вручил епархиальную награду одному из активных деятелей прихода.

Торжественное богослужение прошло в храме, посвященном Царственным страстотерпцам. Архиепископу Аксию сослужили секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов, настоятель храма иерей Кирилл Сложеникин и клирики Подольского благочиния. Песнопения исполнил квартет архиерейского хора под управлением Романа Гороха.

По окончании литургии настоятель храма поблагодарил архиепископа за визит и преподнес ему икону Царственных страстотерпцев. В ответ владыка передал приходу образ Божией Матери «Спорительница хлебов». В ходе торжественной части ктитор храма Владимир Мелихов был награжден медалью преподобного Варлаама Серпуховского II степени за труды по строительству и благоукрашению прихода. Завершилось богослужение архипастырским словом архиепископа Аксия к верующим.