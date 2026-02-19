В Индонезии крокодила, растерзавшего женщину, сняли на видео

Жуткий случай произошел в Индонезии: 35-летняя Джусмитавати стала жертвой нападения крокодила во время сбора моллюсков. Как сообщает Daily Mail, все произошло настолько быстро, что подруга погибшей ничем не смогла ей помочь.

Женщина зашла в воду подальше от берега в поисках добычи, где на нее и набросился скрывавшийся в реке аллигатор. Схватив жертву, рептилия скрылась с ней в глубине.

На крики подруги прибежали местные жители и муж Джусмитавати. Во время поисков крокодил неожиданно появился на поверхности прямо напротив спасателей, держа в пасти растерзанное тело женщины. Эта сцена была запечатлена на мобильный телефон.

Очевидцы попытались отбить тело, используя палки, но рептилия игнорировала удары и пыталась уйти. Люди бросились в погоню за крокодилом. Когда он снова показался из воды, один из сельчан выстрелил в него. Ранение заставило хищника разжать пасть и нырнуть, оставив тело Джусмитавати на плаву. К сожалению, когда женщину вытащили на берег, она была уже мертва.

