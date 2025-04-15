В Ингушетии расстреляли сына бывшего главы одного из сел

Конфликт из-за земельного участка между двумя семьями в Назрановском районе Ингушетии привел к трагическим последствиям. В результате был убит сын бывшего муниципального служащего. Об этом сообщил источник в силовых структурах республики в беседе с «Интерфаксом».

По его словам, две семьи претендовали на владение земельным участком. Никто не хотел уступать.

Оперативники установили, что подозреваемые скрылись с места происшествия на отечественной машине без государственных регистрационных знаков.

«В поселении Экажево произошла перестрелка, в результате которой погиб старший сын экс-руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева — Мустафа», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Соответствующее видео разместило в своем Телеграм-канале СУ СК по Республике Ингушетия. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело.