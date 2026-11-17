Врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов сообщил, что головокружение выступает симптомом, а не самостоятельным заболеванием. По его словам, за этим состоянием могут скрываться патологии внутреннего уха, перепады артериального давления, метаболические нарушения или сбои в работе нервной системы.

Эксперт подчеркнул, что пациенты описывают головокружение по-разному: как вращение комнаты, неустойчивость или предобморочное состояние. Для врача эти жалобы принципиально различаются, поэтому важно детально объяснить характер ощущений и обстоятельства их возникновения.

«Важно отличать его от ощущения вращения, которое чаще связано с вестибулярной системой», — отметил Маматов.

Врач добавил, что вращательное головокружение часто провоцируется изменениями положения головы, например при поворотах в постели или наклонах. Такие приступы обычно кратковременны, но могут сопровождаться тошнотой. Другой источник проблемы — резкое снижение давления при вставании, вызывающее слабость и потемнение в глазах.

По словам невролога, подобное состояние также возникает при обезвоживании, после длительного постельного режима или на фоне приема некоторых лекарств. Головокружение может сопровождать мигрень, анемию, гипогликемию, аритмию и вирусные инфекции.

Маматов рекомендовал обращаться к врачу при повторяющемся, стойком или усиливающемся головокружении. Специалист оценит неврологический статус и при необходимости назначит обследование сердечно-сосудистой системы, анализы крови или проверку вестибулярного аппарата.

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