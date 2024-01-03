В Иране у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, прогремел взрыв, погибли 50 человек

Трагедия произошла в иранском Кермане на ведущей к кладбищу, где похоронен убитый несколько лет назад генерал Касем Сулеймани, дороге.

Как передает иранское новостное агентство IRNA, погибли не менее 20 человек. Позже же появилась информация о 50 жертвах.

Иранские власти уже назвали все произошедшее хорошо спланированной террористической атакой.

К настоящему времени известно, в оставленных сумках у кладбища находились два взрывных устройства. Все они сдетонировали в момент траурного мероприятия в память о погибшем Сулеймани.