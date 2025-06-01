Атаковавшие воинскую часть в Иркутской области БПЛА запускали из фуры

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил , что БПЛА, которые атаковали воинскую часть, запускались из фуры.

По информации губернатора, в настоящее время источник, откуда были выпущены БПЛА, уже блокирован. Кобзев призвал местных жителей не поддаваться панике. На данный момент угрозы жизни и здоровью гражданских лиц нет.

Губернатор рассказал, что лично прибыл на место происшествия. По его данным, в соцсетях и СМИ распространяется много недостоверной информации. Целью атаки стала воинская часть, расположенная в поселке Средний.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири», — написал губернатор Кобзев.

Губернатор отметил, что специалисты еще не определили точное число БПЛА, которые атаковали военный объект. Один из дронов упал на ветхое здание, расположенное в Новомальтинске. Глава региона провел оперативный штаб. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии.

«Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным», — обратился к жителям региона губернатор Иркутской области.

Жителей призвали не снимать на видео последствия атак, не выкладывать подобную информацию в Сеть. Заметив БПЛА, рекомендовано покинуть зону его видимости. При возможности лучше укрыться в здании или спрятаться под деревом.

Губернатор отметил, что особенно стоит проявлять бдительность, если дрон начал резко снижаться. Стоит найти защиту — яму или бордюр. Важно прикрыть голову руками, упасть на живот. Прикасаться к частям сбитых дронов запрещено в целях безопасности граждан.

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