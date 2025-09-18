В Калужской области родители возмутились из-за школьниц, приходящих на уроки в хиджабах

Родители в Жуковском районе Калужской области выразили негодование по поводу того, что некоторые ученицы Чубаровской школы стали посещать занятия в хиджабах. Информацию об этом распространил портал Kaluga News.com.

Как рассказала местная жительница, две школьницы, обучающиеся в 7-м и 9-м классах, начали приходить на уроки, покрыв голову платками. По ее словам, директор учебного заведения пыталась объяснить родителям девочек необходимость соблюдения правил, касающихся светского характера школьной формы. Тем не менее, диалог не привел к желаемым результатам: одна из матерей явилась в школу в сопровождении адвоката.

Представители министерства образования Калужской области заявили, что администрация школы подробно информирует семьи о требованиях к внешнему виду учеников, однако компромисса между сторонами пока достичь не удалось.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что девочки, ставшие причиной разногласий, перестали посещать школьные занятия.

