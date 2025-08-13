В Кашире-3 появится новый сквер, отвечающий современным стандартам комфорта

В микрорайоне №3 на улице Ленина, рядом с домом 11/1, в текущем году будет создан новый сквер – тщательно спланированная и благоустроенная зона отдыха, занимающая площадь в пол гектара. Идея создания сквера разрабатывалась с учетом пожеланий местных жителей.

Новое общественное пространство предоставит все необходимое для приятных прогулок, расслабленного отдыха и общения: оборудованная детская площадка с навесом, удобные лавочки, живописные клумбы с двухтысячной посадкой цветов, декоративные деревья и кустарники, компактный яблоневый сад, современное освещение парковой зоны, система видеонаблюдения для безопасности и доступные для маломобильных граждан пандусы.

По завершении конкурсных процедур выбран подрядчик, готовый приступить к реализации проекта. Старт работ запланирован на 18 августа.

Реализация проекта по благоустройству сквера в Кашире-3 стала возможной благодаря поддержке федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяется пристальное внимание улучшению городской среды, рассматривая это как ключевой элемент развития территорий.