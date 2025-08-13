В Кашире передали бронированный автомобиль для поддержки военнослужащих, участвующих в СВО

По инициативе временно исполняющего полномочия главы главы городского округа Кашира Романа Александровича Пичугина, бронированный автомобиль марки «Соболь» был предоставлен каширским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Данный транспорт предназначен для доставки продовольствия и боеприпасов к передовым позициям. Каширянин Роман Иванович Рожка, являющийся участником СВО, самостоятельно обеспечил доставку автомобиля в зону боевых действий. Ключевую роль в организации этой передачи сыграли Александр Петрович Родган и Марат Саидович Адуев. Военнослужащие 76-ой дивизии, получив транспортное средство, выразили свою благодарность в видеообращении:

«Благодарим временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Романа Александровича Пичугина за оказанную помощь. Вместе мы приближаем нашу Победу!» - сказали они.

Стоит подчеркнуть, что из Каширы систематически направляется гуманитарная поддержка в зону проведения СВО. В процесс сбора и формирования этой помощи вовлечены волонтерские объединения, образовательные, культурные и спортивные учреждения, организации здравоохранения и правоохранительные органы, а также предприятия, администрация города и другие заинтересованные стороны.