В Кашире реализуется масштабная программа улучшения здравоохранения

С начала года, благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», в больницы и поликлиники города поступило уже девять единиц высокотехнологичной медицинской техники.

В 2025 году в перечень обновлений вошли силовые установки для травматологии, аппараты высокочастотной электрохирургии, микрохирургические системы для офтальмологии и другие инновационные приборы. Эти приобретения существенно расширяют арсенал инструментов врачей, позволяя проводить более точную диагностику и эффективное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев акцентировал внимание на том, что совершенствование сферы здравоохранения является одним из ключевых направлений развития региона. Помимо ремонта и возведения новых зданий, программа включает в себя обеспечение медицинских учреждений современным оборудованием, непосредственно влияющим на качество диагностики и терапевтических процедур. Данный всесторонний подход направлен на то, чтобы сделать медицинскую помощь более современной, доступной и результативной для жителей Каширы и всего Подмосковья.