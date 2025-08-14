В Кашире в 2026 году появятся благоустроенные зоны отдыха у воды

В следующем году жители Каширы смогут насладиться обустроенными пляжами и зонами отдыха на берегу Оки и в местных прудах.

Такое поручение дал глава округа Роман Пичугин на оперативном совещании в администрации.

Сотрудники профильного ведомства определили наиболее перспективные места для создания пляжных зон, учитывая пожелания населения: набережная реки Оки, микрорайон Ожерелье, поселок Ледово, а также деревни Срезнево и Знаменское.

В дальнейшем необходимо будет получить одобрение Министерства благоустройства Московской области для использования указанных территорий и согласовать правила рекреационной деятельности с Министерством экологии и природопользования региона.

Кроме того, в округе запланировано создание дополнительных комфортных зон отдыха у воды. Выбор подходящих локаций будет осуществляться совместно с руководителями территориальных подразделений, с учетом мнения жителей.