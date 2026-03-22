В Китае 39-летняя блогерша умерла эфире от кровоизлияния в мозг

Китайская стримерша Ван Ефэй, выступавшая под псевдонимом Сестра Ван Чжа, скончалась в прямом эфире. В момент трагедии трансляцию наблюдали тысячи человек. Информацию об этом подтвердило издание People.

39-летней блогерше, которая вела эфир, посвященный продаже одежды из магазина, стало плохо примерно через полчаса после начала. Она пожаловалась зрителям на сильную головную боль и попросила коллег вызвать скорую, предупредив, что может потерять сознание. Спустя несколько секунд женщина действительно лишилась чувств.

Прибывшие на место врачи госпитализировали ее, но спасти пациентку не смогли. Причиной смерти стало кровоизлияние в ствол мозга — одна из самых тяжелых форм инсульта.

Согласно имеющимся данным, Ван Ефэй проводила за работой и стримами около 11 часов в день, постоянно не высыпаясь. У погибшей осталась четырехлетняя дочь.

