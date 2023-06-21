Приемная кампания началась в колледжах и техникумах Подмосковья

В подмосковных колледжах и техникумах стартовала приемная кампания, прием студентов ведется на основании аттестата за 9 и 11 классы или по свидетельству об обучении, если ученик закончил коррекционную школу. Об этом сообщили в областном Минобразования.

«Для выпускников 9 и 11 классов, которые уже определились с выбором профессии, свои двери открыли 40 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 100 специальностей», — говорится в сообщении ведомства.

Подать заявление можно здесь, после чего нужно будет отслеживать статус рассмотрения заявки. Приказы о зачислении будут формировать в середине августа.

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