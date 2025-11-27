В Коломне с 2026 года введут туристический налог для гостиниц и хостелов

В Коломне с 1 января 2026 года введут туристический налог для владельцев гостиниц, хостелов, гостевых домов и туристических баз. Ставка составит 2% от налоговой базы, а поступления в местный бюджет, по предварительным расчетам, превысят ₽11,4 млн в год.

Средства направят на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство улиц, парков и скверов, реставрацию памятников и создание комфортных зон для жителей и гостей города. Решение о введении налога поддержали на заседании совета депутатов округа 25 ноября.

Коломна продолжает укреплять позиции популярного туристического направления Подмосковья: с начала года город уже посетили около 2 млн человек, открываются новые музеи, рестораны и зоны отдыха.