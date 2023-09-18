В Красногорске прошел первый этап международного чемпионата «Битва роботов»

В подмосковном Красногорске провели первый этап «Битвы роботов», в котором приняли участие более двух десятков команд из четырех стран мира, но в полуфинал прошли лишь шесть. Площадкой соревнований стал «Крокус Экспо».

Проведение мероприятия прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона поблагодарил всех участников и гостей чемпионата. Губернатор отметил, что и в дальнейшем будет поддерживаться креатив в сфере новых технологий.

Что касается непосредственно соревнований, то в них принимали студенты вузов по техническим направлениям или любители робототехники, которые создали собственные разработки для битвы. Жюри оценивало конструкцию боевых машин и то, как они продемонстрировали себя в самой битве, каждая из которых длилась по три минуты. Эксперты выбрали шесть команд, которые прошли в следующий этап: ISTOK ROBOTICS, ATOM, БОЛЬШОЙ БРАТ, MERSUS, ВСЕЯДНЫЕ, ТУРБО МЕХАТРОНИКИ.

На мероприятие не только пришли две с половиной тысячи человек, но и полтора миллиона зрителей посмотрели его онлайн.