В Лавре рассказали о богослужениях у «Троицы» Рублева 21–22 июня

Верующие, которые не смогут присутствовать на праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре 21–22 июня, могут присоединиться к молитве в других храмах. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь наместника обители епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла (Зинковского) Юлия Буславская.

«Принесение в лавру “Троицы” Рублева стало официальным праздником в церковном календаре. Владыка-наместник епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) 21 июня в 17.00 проведет Всенощное бдение в Троицком соборе лавры, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского и “Троица” Рублева. А 22 июня там же с 7.30 до 10 утра пройдет литургия и благодарственный молебен за принесение иконы», — сказала Буславская.

Представительница лавры отметила, что, судя по опыту предыдущего года, поток паломников в эти дни будет сопоставим с наплывом посетителей в сам праздник Святой Троицы.

«Мы всех приглашаем посетить богослужения, помолиться соборно перед древней иконой. А тем, кто не сможет присутствовать в Лавре, можно почтить этот день молитвой в других храмах, зажечь свечи, заказать благодарственный молебен за принесение — возвращение Церкви этой иконы. Также на наших ресурсах можно будет посмотреть проповедь, часть богослужения, новости, фотографии», — заключила собеседница агентства.

Шедевр древнерусской иконописи — образ «Святая Троица», созданный преподобным Андреем Рублевым в XV столетии специально для Троицкого собора Лавры, — был изъят у Церкви в 1929 году по распоряжению советских властей и передан в фонды Государственной Третьяковской галереи.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин принял решение о возвращении святыни Русской православной церкви. 22 июня 2024 года икона была доставлена из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру, расположенную в подмосковном Сергиевом Посаде. Образ поместили в специально изготовленный климатический киот в иконостасе Троицкого собора — на его историческое место, справа от царских врат. В том же году Священный Синод Русской православной церкви установил ежегодное празднование дня принесения «Троицы» Рублева в Лавру на 22 июня.

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