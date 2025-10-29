В лесах запретят пиротехнику: Минприроды готовит обновленные правила безопасности

Министерство природы РФ вынесло на обсуждение проект постановления, ужесточающего правила пожарной безопасности в лесах. Документ заменит действующие с 2020 года нормы и вступит в силу 1 января 2027 года (срок действия — до 1 января 2033 года), пишет « Парламентская газета ».

Главное нововведение — полный запрет на использование пиротехнических средств, способных к самовозгоранию, в теплое время года (с момента схода снега до устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова).

Для повышения эффективности контроля предлагается внедрить программное обеспечение и геоинформационные системы для мониторинга пожарной опасности.

Проект также предусматривает ряд технических мер: увеличение ширины противопожарных полос с 0,5 до 1,4 метра и обязательную обрезку хвойных ветвей до высоты 2 метров на прилегающих к лесу территориях. Арендаторы лесных участков будут обязаны участвовать в тушении пожаров на своих землях. Кроме того, противопожарные мероприятия включат в планы обустройства лесничеств.

