В Ливане неизвестные расстреляли из автомата посольство США

Здание американской дипмиссии в столице Ливана Бейруте подверглось нападению, информирует ТАСС со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.

Отмечается, что вечером 20 сентября к посольству США подъехал внедорожник, из открытого окна которого неизвестные произвели из автомата несколько очередей.

«Неизвестные преступники обстреляли здание посольства США в Ливане из внедорожника Nissan Pathfinder, огонь велся из автомата», - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ходе произошедшего обошлось без пострадавших. Реакция американской стороны на инцидент в Бейруте пока не поступала в СМИ.