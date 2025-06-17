В лютеранском храме в Петербурге появился «божественный креатив»

В лютеранском храме Святой Анны или Анненкирхе в Санкт-Петербурге появилась необычная художественная инсталляция, вызвавшая интерес и обсуждения среди горожан и туристов, сообщило петербургское издание «Подъем».

Так, на входе в церковь местных жителей встречает картонная фигура Иисуса Христа и комикс-облачко с цитатами из Библии. Как объяснили представители церкви, такой необычный креатив стал частью художественного проекта, созданного специально для уличного концерта, а затем — оставшийся в качестве постоянной инсталляции.

Также в Анненкирхе отметили, что прохожие на картонного Иисуса реагируют позитивно, а случаев вандализма зафиксировано не было.

«Ничего такого не было. Наоборот, позитивная реакция — люди интересуются, фоткаются. В этом и смысл — для привлечения внимания к церкви», — уточнили в церкви.

Также представители храма уточнили, что ничего оскорбительного в цитатах, нанесенных на картон, нет.

«Ничего кощунственного в этом нет», — добавили в Анненкирхе.

Там добавили, что такое решение привлекло дополнительное внимание к церкви, особенно в туристический сезон, когда в Петербург приходит от 500 до 1000 посетителей в день. Помимо экскурсий, в храме также проводятся выставки и концерты.

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