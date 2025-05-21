Исус Христос из Казани помогал мигрантам фиктивными прописками

Жителя Казани с необычными именем и фамилией — Иисуса Христа — признали виновным в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в своей почти 32-метровой квартире. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГУ ФССП РФ по региону.

Сообщается, что судебным приставам пришлось проявить изобретательность, чтобы доставить ответчика в суд и заставить понести ответственность за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире. Убедившись, что Христос находится дома (звонок на его мобильный раздался внутри квартиры), они имитировали отъезд, а затем задержали мужчину при попытке сбежать из дома и скрыться.

Московский районный суд Казани назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Напомним, что фиктивная регистрация мигрантов карается по статье 322.2 УК РФ, что может привести к лишению свободы на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ни один ребенок из семьи мигрантов не сдал экзамен для приема в школу.