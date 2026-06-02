В «Лосином острове» поползни вышли на марафон: до 350 вылетов с кормом в день ради птенцов

В национальном парке «Лосиный остров» в конце мая у поползней вылупились птенцы, и спокойная жизнь лесных птиц превратилась в изнурительный марафон по доставке еды. Специалисты заповедника рассказали, что с появлением потомства поползни становятся самыми скоростными курьерами леса: им приходится совершать до 350 вылетов за кормом ежедневно. В рационе птенцов — пауки, насекомые и куколки бабочек, и, по наблюдениям орнитологов, голодные птенцы совершенно не привередливы — съедобным считается все, передает REGIONS .

Такой режим без выходных и праздников продлится около 20–25 дней, пока птенцы не покинут дупло. Однако и после этого родители продолжат подкармливать слетков, пока те окончательно не встанут на крыло. Орнитологи отмечают, что поползни — одни из самых ответственных родителей в птичьем мире. Свои дупла они не выдалбливают, а занимают старые «квартиры» дятлов или естественные пустоты в деревьях. Чтобы обезопасить кладку, самка тщательно замазывает вход глиной, оставляя лишь узкое отверстие диаметром три-четыре сантиметра — ровно столько, чтобы проскользнуть самой, но не пропустить хищника.

Поползень — птица уникальная: это единственный представитель пернатых в наших краях, способный передвигаться по вертикальному стволу головой вниз. Длинные и невероятно цепкие когти позволяют ему бегать в любом направлении, что делает его незаменимым санитаром леса. Как подчеркивают специалисты, именно сейчас, в период гнездования, крайне важно не тревожить птиц — через несколько недель каждый вскормленный с таким трудом птенец приступит к своей миссии по спасению подмосковных лесов от паразитов.