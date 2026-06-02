Алименты после 18 лет: юрист объяснил, когда можно взыскать задолженность

Накопившуюся задолженность по алиментам можно взыскать даже после достижения ребенком совершеннолетия. Более того, как отметил юрист, этот долг не подлежит списанию при процедуре банкротства должника. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал специалист по семейному праву Александр Дмитриев.

По словам эксперта, законодательство полностью защищает интересы родителей, которые долгие годы в одиночку обеспечивали детей, пока второй родитель уклонялся от выполнения своих финансовых обязанностей. Юрист пояснил, что ни достижение ребенком 18 лет, ни признание неплательщика банкротом не освобождают его от накопленных долгов по алиментам.

«Алименты после наступления совершеннолетия остаются только для детей, у которых есть инвалидность. Даже для тех, кто учится на очном отделении в колледжах или вузах, после 18 лет выплаты по закону не положены. Но, если осталась задолженность, возникшая до этого возраста, судебный пристав продолжит ее взыскивать, сколько бы лет ни исполнилось ребенку — хоть 20, хоть 25. Банкротство на эти обязательства не распространяется. Поскольку до совершеннолетия один из родителей содержал ребенка за свой счет, именно он, а не сам повзрослевший ребенок, имеет право получить эти деньги», — объяснил Дмитриев.

Дмитриев добавил, что неплательщики нередко пытаются искусственно затянуть судебный процесс. Однако, по словам юриста, законодательство предусматривает жесткие меры финансового воздействия на должников, которые способны значительно увеличить итоговый размер выплат.

«Согласно Семейному кодексу, за каждый день просрочки начисляется неустойка. Это делается через суд: пристав рассчитывает сумму долга, а получатель подает иск. Однако процесс могут затянуть бюрократические сложности. Например, в Санкт-Петербурге из-за обилия новостроек в некоторых районах штаты приставов перегружены. Они физически не успевают вести дела вовремя, особенно если кто-то уходит в отпуск или увольняется», — резюмировал эксперт.

