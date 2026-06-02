«Закон обратной силы не имеет»: почему Пугачева и иноагент Галкин рискуют потерять замок и дачу с 1 сентября?

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый законопроект, который может повлиять на имущественное положение некоторых граждан, покинувших страну. Документ, одобренный Государственной думой РФ, предусматривает возможность ареста имущества россиян, совершивших административные правонарушения против интересов страны. В зоне потенциального риска, по мнению юристов, могут оказаться Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*, которые покинули Россию в 2022 году.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя ситуацию для aif.ru, объяснил механизм действия нового закона. Он подчеркнул, что норма не имеет обратной силы — это ключевой момент. Это значит, что закон будет применяться только к тем правонарушениям, которые будут совершены после 1 сентября 2026 года.

«Гипотетически Пугачеву и других могут лишить имущества», — отметил Соловьев.

В список правонарушений, за которые может последовать арест имущества, входят: экстремистская деятельность, злоупотребление свободой массовой информации, незаконный доступ к закрытой информации, производство и распространение экстремистских материалов, а также отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии.

Примадонна и ее муж-комик живут за границей с 2022 года. Их основным местом проживания является Израиль, где дети посещали частную гимназию, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке артисты уехали на Кипр.

В России у них осталась недвижимость в Иже знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь и дачи на берегу Истринского водохранилища.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.