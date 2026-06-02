Более 100 тыс. девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по математике

2 июня стартовал основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ), который продлится до 6 июля. Первым испытанием для выпускников 9-х классов стала математика — обязательный предмет итоговой аттестации. В экзамене приняли участие свыше 100 тыс. подмосковных школьников, сообщает пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Для проведения ОГЭ в регионе подготовили масштабную инфраструктуру: работу организовали в 526 пунктах проведения экзаменов, размещенных на базе местных школ. Обеспечить бесперебойное и честное проведение испытаний помогли более 34 тыс. специалистов — от руководителей пунктов до технических работников и организаторов. Особое внимание уделили прозрачности процедуры: за ходом экзаменов следили 1306 общественных наблюдателей, которые контролировали соблюдение всех правил и норм.

Экзаменационная работа по математике включала 25 заданий, разделенных на 2 части. На выполнение всех заданий школьникам отводилось 235 мин. За это время участники должны были продемонстрировать знания по алгебре и геометрии, решить задачи разного уровня сложности и оформить ответы в соответствии с требованиями.

