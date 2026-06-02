На портале госуслуг Подмосковья подали более 3,6 тыс. заявок на получение согласия владельца автодорог на строительство

С начала года на региональном портале госуслуг зарегистрировано свыше 3,6 тыс. заявлений на получение согласия и технических условий от владельцев автодорог местного значения для проведения строительства или реконструкции в границах полосы отвода. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такая процедура обязательна, если планируется возведение объектов на земельных участках, расположенных в границах полосы отвода местных автодорог. Прежде чем приступать к работам, застройщику необходимо получить официальное согласие собственника дороги. Упростить этот этап помогает специальный сервис регионального портала — «Принадлежность автомобильных дорог». С его помощью можно быстро и точно установить, кто является владельцем той или иной трассы, и избежать лишних временных затрат на поиск информации.

Получить необходимое согласие можно через услугу «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода». Она размещена на регпортале в разделе «Бизнесу» → «Земля» → «Строительство». Срок рассмотрения заявки — до 15 рабочих дней.

